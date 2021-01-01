Yoga Slim 7i Carbon (13") или MateBook 14s – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (618 и 721 см2) Причины выбрать Huawei MateBook 14s Существенно легче – весит на 964570 граммов меньше (1.43 и 966 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (60 и 50 Вт*ч)

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 4838 баллов

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 966 кг 1.43 кг Размеры 295.9 x 208.8 x 14.2-15 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм Площадь 618 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~83.3% Боковые рамки 4.7 мм 6.8 мм Цвета Белый Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 37.7 дБ 47 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2520 x 1680 Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 213 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1250:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 97% 100% Охват Adobe RGB 61.3% - Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 30 мс - Максимальная яркость Yoga Slim 7i Carbon (13") 300 нит MateBook 14s +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 60 Вт*ч Время полной зарядки 2:15 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 322 грамма 241 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 640 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Yoga Slim 7i Carbon (13") 1.41 терафлопс MateBook 14s 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS - Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.5 дБ 84.1 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 12.0 x 7.4 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.