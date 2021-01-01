Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7i Carbon (13") или IdeaPad 3i Gen 6 (14") – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") против IdeaPad 3i Gen 6 (14")

55 из 100
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13
VS
52 из 100
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") и IdeaPad 3i Gen 6 (14") от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 2523 баллов
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (50 и 38 Вт*ч)
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (618 и 699 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
  • Существенно легче – весит на 964500 граммов меньше (1.5 и 966 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7i Carbon (13")
vs
IdeaPad 3i Gen 6 (14")

Корпус

Вес 966 кг 1.5 кг
Ширина 295.9 мм 324.2 мм
Высота 208.8 мм 215.7 мм
Толщина 14.2-15 мм 19.9 мм
Площадь 618 см2 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~77.2%
Боковые рамки 4.7 мм 7.2 мм
Цвета Белый Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1250:1 -
Цветовой охват sRGB 97% -
Охват Adobe RGB 61.3% -
Охват DCI-P3 65.1% -
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga Slim 7i Carbon (13")
1.41 терафлопс
IdeaPad 3i Gen 6 (14") +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) против Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
2. Lenovo ThinkPad X1 Nano против Yoga Slim 7i Carbon (13")
3. Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) против Yoga Slim 7i Carbon (13")
4. Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) против 3i Gen 6 (14")
5. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
6. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
7. Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против 3i Gen 6 (14")

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") и Yoga Slim 7i Carbon (13") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры