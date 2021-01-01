Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7i Carbon (13") или ThinkPad X12 – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") против ThinkPad X12

55 из 100
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13
VS
52 из 100
Lenovo ThinkPad X12
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
Lenovo ThinkPad X12
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") и ThinkPad X12 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 227 против 188 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X12
  • Существенно легче – весит на 964900 граммов меньше (1.1 и 966 кг)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (577 и 618 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7i Carbon (13")
vs
ThinkPad X12

Корпус

Вес 966 кг 1.1 кг
Ширина 295.9 мм 283.3 мм
Высота 208.8 мм 203.5 мм
Толщина 14.2-15 мм 14.5 мм
Площадь 618 см2 577 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~78.1%
Боковые рамки 4.7 мм 11.7 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37.7 дБ 37 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1250:1 1822:1
Цветовой охват sRGB 97% 99.2%
Охват Adobe RGB 61.3% 68.8%
Охват DCI-P3 65.1% 67%
Время отклика 30 мс 50 мс
Максимальная яркость
Yoga Slim 7i Carbon (13")
300 нит
ThinkPad X12 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма 322 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga Slim 7i Carbon (13") +68%
1.41 терафлопс
ThinkPad X12
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x3W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.5 дБ 75.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 10.0 x 5.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Yoga Slim 7i Carbon (13") и XPS 13 9305
2. Yoga Slim 7i Carbon (13") и Macbook Air (M1, 2020)
3. Yoga Slim 7i Carbon (13") и XPS 13 9310
4. Yoga Slim 7i Carbon (13") и ThinkPad X1 Nano
5. Yoga Slim 7i Carbon (13") и ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
6. ThinkPad X12 и Surface Pro 7 Plus
7. ThinkPad X12 и Surface Pro 7

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad X12 и Yoga Slim 7i Carbon (13") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях