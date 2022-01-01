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Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") против Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

54 из 100
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13
VS
64 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") и Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (0.97 и 1.1 кг)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (618 и 673 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7175 vs 4838 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (61 и 50 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7i Carbon (13")
vs
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

Корпус

Вес 0.97 кг 1.1 кг
Размеры 295.9 x 208.8 x 14.2-15 мм 313 x 215 x 14.9 мм
Площадь 618 см2 673 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~84.5%
Боковые рамки 4.7 мм 5.8 мм
Цвета Белый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 37.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1250:1 -
Цветовой охват sRGB 97% -
Охват Adobe RGB 61.3% -
Охват DCI-P3 65.1% 100%
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Yoga Slim 7i Carbon (13")
1.41 терафлопс
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x3W, 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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