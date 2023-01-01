Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS, Non-Touch) 2880 x 1800 (IPS, Touch) 2880 x 1800 (OLED) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce MX550 2GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) Легче – весит на 330 граммов меньше (1.32 и 1.65 кг)

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.32 и 1.65 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 177-242% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 177-242% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 9026 баллов

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 9026 баллов Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (76 и 61 Вт*ч)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (76 и 61 Вт*ч) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 1.65 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-14.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 692 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~80.2% Боковые рамки 5.4 мм 5.3 мм Цвета Серебристый, Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 39.4 дБ 45 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS, Non-Touch) 2880 x 1800 (IPS, Touch) 2880 x 1800 (OLED) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1041:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB 100% 86.3% Охват DCI-P3 - 98.5% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) 300 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 95 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 186 граммов 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 25 Вт 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1065 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 2000 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 32 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64 Производительность GPU Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) 2.703 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +322% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2546 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.6 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.