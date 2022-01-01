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Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) против ASUS ZenBook 14 UM425

53 из 100
Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14
VS
53 из 100
ASUS ZenBook 14 UM425
Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
ASUS ZenBook 14 UM425
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) и ASUS ZenBook 14 UM425 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6850 vs 5344 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (67 и 61 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
vs
ZenBook 14 UM425

Корпус

Вес 1.3 кг 1.22 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм 319 x 210 x 15.8 мм
Площадь 692 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~80.6%
Боковые рамки 5.4 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод - Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
300 нит
ZenBook 14 UM425 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 95 Вт 65 / 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
2.822 терафлопс
ZenBook 14 UM425
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2546 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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