Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS) 2880 x 1800 (OLED) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

На 119% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5344 vs 2436 баллов

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (61 и 52 Вт*ч) Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.16 и 1.3 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (601 и 692 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.16 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм 302 x 199 x 15.8 мм Площадь 692 см2 601 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~81.1% Боковые рамки 5.4 мм 3.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS) 2880 x 1800 (OLED) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод - Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) 300 нит XPS 13 9305 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 95 Вт 45 / 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 25 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) +236% 2.822 терафлопс XPS 13 9305 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 4x2 ГБ Частота 4267 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2546 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3271-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.