Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS, Non-Touch) 2880 x 1800 (IPS, Touch) 2880 x 1800 (OLED) - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce MX550 2GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.32 и 1.45 кг) Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (70 и 61 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (70 и 61 Вт*ч) Имеет на 32% более четкий дисплей – 250 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 32% более четкий дисплей – 250 против 189 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 1.45 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-14.9 мм 328.2 x 221.4 x 15.9 мм Площадь 692 см2 727 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~83.9% Боковые рамки 5.4 мм 7.9 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 39.4 дБ 47.7 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS, Non-Touch) 2880 x 1800 (IPS, Touch) 2880 x 1800 (OLED) 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 250 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 100% - Максимальная яркость Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) 300 нит Slim 7 Pro X (14″ AMD) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 95 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 186 граммов 411 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 25 Вт 55 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1065 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1560 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) 2.703 терафлопс Slim 7 Pro X (14″ AMD) +18% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2546 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.6 дБ 77.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.