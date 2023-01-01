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Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) против Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)

56 из 100
Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14
VS
54 из 100
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) и Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.32 и 1.42 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (71 и 61 Вт*ч)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
vs
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)

Корпус

Вес 1.32 кг 1.42 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-14.9 мм 316.66 x 220.25 x 17.35 мм
Площадь 692 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~81.5%
Боковые рамки 5.4 мм 7.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 39.4 дБ 42.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 95 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 186 граммов 338 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1065 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1900 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 32 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) +85%
2.703 терафлопс
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2546 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75.6 дБ 82.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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