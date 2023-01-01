Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS, Non-Touch) 2880 x 1800 (IPS, Touch) 2880 x 1800 (OLED) - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.32 и 1.42 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.32 и 1.42 кг) Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (71 и 61 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (71 и 61 Вт*ч) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 1.42 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-14.9 мм 316.66 x 220.25 x 17.35 мм Площадь 692 см2 697 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~81.5% Боковые рамки 5.4 мм 7.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 39.4 дБ 42.8 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS, Non-Touch) 2880 x 1800 (IPS, Touch) 2880 x 1800 (OLED) 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 100% - Максимальная яркость Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) 300 нит Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 71 Вт*ч Время полной зарядки 1:55 ч. 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 95 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 186 граммов 338 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Radeon 660M TGP 25 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1065 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1900 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 1.46 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 32 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) +85% 2.703 терафлопс Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) 1.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2546 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.6 дБ 82.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.