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Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) против Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

53 из 100
Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14
VS
64 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14
Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) и Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.1 и 1.3 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7175 vs 5344 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
vs
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.1 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм 313 x 215 x 14.9 мм
Площадь 692 см2 673 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~84.5%
Боковые рамки 5.4 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод - Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 95 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)
2.822 терафлопс
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2546 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x3W, 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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