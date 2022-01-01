Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS) 2880 x 1800 (OLED) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (61 и 50 Вт*ч)

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5344 vs 4838 баллов Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") Легче – весит на 330 граммов меньше (0.97 и 1.3 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (618 и 692 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 0.97 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм 295.9 x 208.8 x 14.2-15 мм Площадь 692 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~83% Боковые рамки 5.4 мм 4.7 мм Цвета Серебристый, Серий Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 37.7 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 (IPS) 2880 x 1800 (OLED) 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод - Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1250:1 Цветовой охват sRGB 100% 97% Охват Adobe RGB - 61.3% Охват DCI-P3 - 65.1% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) 300 нит Yoga Slim 7i Carbon (13") 300 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки - 2:15 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 / 95 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 322 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 25 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 896 640 Блоки текстурирования (TMUs) 56 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel) +100% 2.822 терафлопс Yoga Slim 7i Carbon (13") 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2546 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 78.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 7.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.