Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 14 2-in-1 (2022) или Swift X (SFX14-51G) – что лучше выбрать?

LG Gram 14 2-in-1 (2022) против Acer Swift X (SFX14-51G)

51 из 100
LG Gram 14 2-in-1 (2022)
VS
54 из 100
Acer Swift X (SFX14-51G)
LG Gram 14 2-in-1 (2022)
Acer Swift X (SFX14-51G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 2-in-1 (2022) и Acer Swift X (SFX14-51G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 2-in-1 (2022)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.99 и 1.4 кг)
  • Комплектуется на 13.3 Вт*ч большей батареей (72 и 58.7 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 2-in-1 (2022)
vs
Swift X (SFX14-51G)

Корпус

Вес 0.99 кг 1.4 кг
Размеры 314 x 219.5 x 16.75 мм 312.9 x 214 x 17.9 мм
Площадь 689 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.5% ~84.9%
Боковые рамки 6.3 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 49.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1638:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 72.5%
Охват DCI-P3 99% 70.2%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Gram 14 2-in-1 (2022)
300 нит
Swift X (SFX14-51G) +10%
330 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства - 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Gram 14 2-in-1 (2022)
1.41 терафлопс
Swift X (SFX14-51G)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 86 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.1 x 6.9 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram 14 2-in-1 (2022) или Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. LG Gram 14 2-in-1 (2022) или Apple MacBook Air (M2, 2022)
3. LG Gram 14 2-in-1 (2022) или Gram 14 (2022)
4. LG Gram 14 2-in-1 (2022) или HP ENVY x360 13 (2022)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift X (SFX14-51G) и LG Gram 14 2-in-1 (2022) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры