LG Gram 14 2-in-1 (2022) против Asus ROG Flow Z13 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 14 2-in-1 (2022)
- Легче – весит на 190 граммов меньше (0.99 и 1.18 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх
- На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 8866 баллов
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (622 и 667 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.99 кг
|1.18 кг
|Размеры
|312 x 213.9 x 16.8 мм
|302 x 206 x 12.9-14.2 мм
|Площадь
|667 см2
|622 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.2%
|~83.7%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|6.7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|1200:1
|-
|Охват DCI-P3
|99%
|100%
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Flow Z13 (2023) +13%
1723
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Flow Z13 (2023) +63%
12110
Cinebench R23 (одноядерный)
ROG Flow Z13 (2023) +22%
1763
Cinebench R23 (многоядерный)
ROG Flow Z13 (2023) +84%
16297
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|4 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|7.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|96 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|11.1 x 6.9 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1