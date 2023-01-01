Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 2-in-1 (2022) Легче – весит на 190 граммов меньше (0.99 и 1.18 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (0.99 и 1.18 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 8866 баллов

На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 8866 баллов На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (622 и 667 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.18 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 302 x 206 x 12.9-14.2 мм Площадь 667 см2 622 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~83.7% Боковые рамки 5.3 мм 6.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Охват DCI-P3 99% 100% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Gram 14 2-in-1 (2022) 300 нит ROG Flow Z13 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 130 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 15 Вт 65 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 7.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 96 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Gram 14 2-in-1 (2022) 1.41 терафлопс ROG Flow Z13 (2023) +425% 7.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 11.1 x 6.9 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.