LG Gram 14 2-in-1 (2022) против HP Pro x360 435 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 14 2-in-1 (2022)
- Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (0.99 и 1.45 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
- На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8884 vs 4163 баллов
- Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (72 и 42 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Pro x360 435 G10
- Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (465 и 689 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.99 кг
|1.45 кг
|Размеры
|314 x 219.5 x 16.75 мм
|208.5 x 222.9 x 17.9 мм
|Площадь
|689 см2
|465 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.5%
|~104.9%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|-42.9 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Материал
|-
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|-
|Нет
|Контрастность
|1200:1
|-
|Охват DCI-P3
|99%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|-
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1529
985
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 14 2-in-1 (2022) +111%
7507
3553
Cinebench R23 (одноядерный)
1460
1044
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 14 2-in-1 (2022) +113%
8884
4163
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|2200 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.54 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|4
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|-
|Размер
|11.1 x 6.9 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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