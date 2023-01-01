Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 2-in-1 (2022) Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (0.99 и 1.45 кг)

Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (0.99 и 1.45 кг) Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8884 vs 4163 баллов

На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8884 vs 4163 баллов Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (72 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (72 и 42 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP Pro x360 435 G10 Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (465 и 689 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.45 кг Размеры 314 x 219.5 x 16.75 мм 208.5 x 222.9 x 17.9 мм Площадь 689 см2 465 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.5% ~104.9% Боковые рамки 6.3 мм -42.9 мм Цвета Черный Серебристый Материал - Алюминий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Охват DCI-P3 99% - Максимальная яркость Gram 14 2-in-1 (2022) +20% 300 нит Pro x360 435 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 265 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2200 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 128 Блоки текстурирования (TMUs) 40 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 4 Производительность GPU Gram 14 2-in-1 (2022) +161% 1.41 терафлопс Pro x360 435 G10 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев - Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Тачпад Размер 11.1 x 6.9 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.