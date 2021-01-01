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LG Gram 14 (2021) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

55 из 100
LG Gram 14 (2021)
VS
66 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
LG Gram 14 (2021)
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2021) и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.99 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13.8 Вт*ч большей батареей (72 и 58.2 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 5014 баллов
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2021)
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 0.99 кг 1.4 кг
Размеры 313.4 x 215.2 x 16.8 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 674 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~79.4%
Боковые рамки 5.9 мм 8.8 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума 30.5 дБ 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1759:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 85.2% 88.3%
Охват DCI-P3 97.5% -
Время отклика 34 мс 35 мс
Максимальная яркость
Gram 14 (2021)
350 нит
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 298 граммов 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Gram 14 (2021)
1.41 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 76.8 дБ 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1 мм
Тачпад
Размер 11.0 x 7.0 см 11.1 x 6.6 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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