Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2021) Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.99 и 1.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (72 и 50 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Причины выбрать ASUS VivoBook S14 S433 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.4 кг Размеры 313.4 x 215.2 x 16.8 мм 324 x 213 x 15.9 мм Площадь 674 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~78.3% Боковые рамки 5.9 мм 7.1 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый Белый, Черный, Зеленый, Красный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1600:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 85.2% - Охват DCI-P3 97.5% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость Gram 14 (2021) +40% 350 нит VivoBook S14 S433 250 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 298 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX350 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Gram 14 (2021) 1.41 терафлопс VivoBook S14 S433 +33% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 1.4 мм Тачпад Размер 11.0 x 7.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.