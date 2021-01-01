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LG Gram 14 (2021) против ASUS VivoBook S14 S435

LG Gram 14 (2021)
VS
ASUS VivoBook S14 S435
LG Gram 14 (2021)
ASUS VivoBook S14 S435
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2021) и ASUS VivoBook S14 S435 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2021)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (0.99 и 1.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (72 и 67 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2021)
vs
VivoBook S14 S435

Корпус

Вес 0.99 кг 1.3 кг
Ширина 313.4 мм 322.2 мм
Высота 215.2 мм 204 мм
Толщина 16.8 мм 15.9 мм
Площадь 674 см2 657 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~82.2%
Боковые рамки 5.9 мм 6.2 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Красный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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