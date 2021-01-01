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LG Gram 14 (2021) против Dell Alienware m17 R4

LG Gram 14 (2021)
VS
Dell Alienware m17 R4
LG Gram 14 (2021)
Dell Alienware m17 R4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2021) и Dell Alienware m17 R4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1510 граммов меньше (0.99 и 2.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 43% меньшую площадь корпуса (674 и 1178 см2)
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 162 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
  • Видеокарта показывает в среднем на 568-775% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3457 vs 2000 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (86 и 72 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2021)
vs
Alienware m17 R4

Корпус

Вес 0.99 кг 2.5 кг
Ширина 313.4 мм 399.8 мм
Высота 215.2 мм 294.6 мм
Толщина 16.8 мм 16.9-22 мм
Площадь 674 см2 1178 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~70%
Боковые рамки 5.9 мм 8.4 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 99% -
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Gram 14 (2021)
н/д
Alienware m17 R4
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 240 / 330 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Размер - 10.4 x 7.8 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1290-1620 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 8 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 640 5120
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

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