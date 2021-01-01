LG Gram 14 (2021) против Dell G7 17 7700
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
83
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
65
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
91
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
63
Оценка NanoReview
66
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 14 (2021)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Существенно легче – весит на 1860 граммов меньше (0.99 и 2.85 кг)
- Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 42% меньшую площадь корпуса (674 и 1155 см2)
- Имеет на 28% более четкий дисплей – 162 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell G7 17 7700
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2000 баллов
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (97 и 72 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.99 кг
|2.85 кг
|Ширина
|313.4 мм
|398.2 мм
|Высота
|215.2 мм
|290 мм
|Толщина
|16.8 мм
|19.3-20.7 мм
|Площадь
|674 см2
|1155 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.3%
|~71.4%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|95%
|Охват Adobe RGB
|-
|73%
|Охват DCI-P3
|99%
|73%
|Время отклика
|-
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|130 / 240 Вт
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 14 (2021) +16%
1310
1127
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
G7 17 7700 +27%
5540
Cinebench R20 (одноядерный)
Gram 14 (2021) +5%
510
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
G7 17 7700 +37%
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|1536
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|2933 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
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