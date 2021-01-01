Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2021) Легче – весит на 340 граммов меньше (0.99 и 1.33 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч) Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021 Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 60% более четкий дисплей – 259 против 162 точек на дюйм (PPI)

На 29% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.33 кг Размеры 313.4 x 215.2 x 16.8 мм 304 x 217 x 14.6 мм Площадь 674 см2 660 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~87.2% Боковые рамки 5.9 мм 5.1 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 1 Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3000 x 2000 Диагональ 14 дюймов 13.9 дюймов Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 259 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3000 x 2000 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1600:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 85.2% - Охват DCI-P3 97.5% 74% Время отклика 34 мс - Максимальная яркость Gram 14 (2021) 350 нит MateBook X Pro 2021 +29% 450 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 298 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 640 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Gram 14 (2021) 1.41 терафлопс MateBook X Pro 2021 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 76.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Размер 11.0 x 7.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.