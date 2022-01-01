Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 14 (2022) или ThinkPad X1 Carbon Gen 10 – что лучше выбрать?

LG Gram 14 (2022) против Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

51 из 100
LG Gram 14 (2022)
VS
55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
LG Gram 14 (2022)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2022) и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2022)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (0.99 и 1.12 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (72 и 57 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Сенсорный экран
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2022)
vs
ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Корпус

Вес 0.99 кг 1.12 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм
Площадь 667 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~80.9%
Боковые рамки 5.3 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 35.4 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 2067:1
Цветовой охват sRGB - 98.6%
Охват Adobe RGB - 76.5%
Охват DCI-P3 99% 74.6%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Gram 14 (2022)
350 нит
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:08 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 297 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Gram 14 (2022)
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 75 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.1 x 6.9 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) vs LG Gram 14 (2022)
2. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs LG Gram 14 (2022)
3. LG Gram 17 (2022) vs LG Gram 14 (2022)
4. Dell XPS 13 9315 vs LG Gram 14 (2022)
5. LG Gram 16 (2022) vs LG Gram 14 (2022)
6. Microsoft Surface Pro 8 vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
7. Dell XPS 15 9520 (2022) vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
8. ASUS ZenBook 14 UM425 vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
9. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
10. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и LG Gram 14 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры