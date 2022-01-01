LG Gram 14 (2022) против Lenovo ThinkPad Z13
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
65
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
46
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
42
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
57
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 14 (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 200 граммов меньше (0.99 и 1.19 кг)
- Комплектуется на 20.5 Вт*ч большей батареей (72 и 51.5 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad Z13
- Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
- На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9290 vs 6431 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (590 и 667 см2)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.99 кг
|1.19 кг
|Размеры
|312 x 213.9 x 16.8 мм
|295 x 200 x 13.99 мм
|Площадь
|667 см2
|590 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.2%
|~86.9%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|36 дБ
|39.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1312:1
|1267:1
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|96.5%
|Охват Adobe RGB
|85.9%
|69.7%
|Охват DCI-P3
|98.4%
|67.7%
|Время отклика
|36 мс
|36 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|-
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|233 грамма
|300 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 14 (2022) +4%
1497
1444
Geekbench 5 (многоядерный)
6817
ThinkPad Z13 +3%
6996
Cinebench R23 (одноядерный)
1331
ThinkPad Z13 +9%
1452
Cinebench R23 (многоядерный)
6431
ThinkPad Z13 +44%
9290
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|2400 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.686 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|85 дБ
|74.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.35 мм
|Размер
|11.1 x 6.9 см
|12.0 x 6.7 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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