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LG Gram 14 (2022) против Lenovo ThinkPad Z13

53 из 100
LG Gram 14 (2022)
VS
57 из 100
Lenovo ThinkPad Z13
LG Gram 14 (2022)
Lenovo ThinkPad Z13
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Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2022) и Lenovo ThinkPad Z13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (0.99 и 1.19 кг)
  • Комплектуется на 20.5 Вт*ч большей батареей (72 и 51.5 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad Z13
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
  • На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9290 vs 6431 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (590 и 667 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2022)
vs
ThinkPad Z13

Корпус

Вес 0.99 кг 1.19 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 295 x 200 x 13.99 мм
Площадь 667 см2 590 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~86.9%
Боковые рамки 5.3 мм 4.3 мм
Цвета Белый, Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 36 дБ 39.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1312:1 1267:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 96.5%
Охват Adobe RGB 85.9% 69.7%
Охват DCI-P3 98.4% 67.7%
Время отклика 36 мс 36 мс
Максимальная яркость
Gram 14 (2022)
350 нит
ThinkPad Z13 +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 233 грамма 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 14 (2022)
6431
ThinkPad Z13 +44%
9290

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Gram 14 (2022)
1.41 терафлопс
ThinkPad Z13 +161%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 85 дБ 74.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 11.1 x 6.9 см 12.0 x 6.7 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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