Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P AMD Ryzen 7 Pro 6850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 200 граммов меньше (0.99 и 1.19 кг)

Комплектуется на 20.5 Вт*ч большей батареей (72 и 51.5 Вт*ч) Причины выбрать Lenovo ThinkPad Z13 Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9290 vs 6431 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (590 и 667 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.19 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 295 x 200 x 13.99 мм Площадь 667 см2 590 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~86.9% Боковые рамки 5.3 мм 4.3 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 36 дБ 39.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1312:1 1267:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 96.5% Охват Adobe RGB 85.9% 69.7% Охват DCI-P3 98.4% 67.7% Время отклика 36 мс 36 мс Максимальная яркость Gram 14 (2022) 350 нит ThinkPad Z13 +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 51.5 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет - Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 233 грамма 300 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Gram 14 (2022) 1.41 терафлопс ThinkPad Z13 +161% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 85 дБ 74.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Размер 11.1 x 6.9 см 12.0 x 6.7 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.