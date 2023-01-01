LG Gram 14 (2023) против Acer Swift X (SFX14-42G)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (0.99 и 1.39 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7003 баллов
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (72 и 59 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-42G)
- Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.99 кг
|1.39 кг
|Размеры
|312 x 213.9 x 16.8 мм
|322.8 x 212.2 x 17.9 мм
|Площадь
|667 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.2%
|~78.9%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный
|Серый
|Материал
|-
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|-
|Нет
Площадь экрана
Gram 14 (2023)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Swift X (SFX14-42G)
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
|Контрастность
|-
|1210:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.1%
|Охват Adobe RGB
|-
|66.2%
|Охват DCI-P3
|99%
|68.2%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|60 / 90 Вт
|Вес зарядного устройства
|230 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 14 (2023) +63%
1800
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 14 (2023) +118%
10545
4845
Cinebench R23 (одноядерный)
Gram 14 (2023) +62%
1888
1162
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 14 (2023) +71%
11960
7003
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|40 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1560 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|6 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|76 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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