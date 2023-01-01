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LG Gram 14 (2023) против Asus ExpertBook B9 OLED (B9403)

58 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
60 из 100
Asus ExpertBook B9 OLED (B9403)
LG Gram 14 (2023)
Asus ExpertBook B9 OLED (B9403)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и Asus ExpertBook B9 OLED (B9403) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7133 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (72 и 63 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ExpertBook B9 OLED (B9403)
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
ExpertBook B9 OLED (B9403)

Корпус

Вес 0.99 кг 0.99 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 311 x 215 x 15.7 мм
Площадь 667 см2 669 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~85%
Боковые рамки 5.3 мм 4.8 мм
Цвета Черный Черный
Материал - Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость
Gram 14 (2023)
350 нит
ExpertBook B9 OLED (B9403) +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 230 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Скорость памяти 6 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20
Производительность GPU
Gram 14 (2023) +20%
1.69 терафлопс
ExpertBook B9 OLED (B9403)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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