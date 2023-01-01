Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7133 баллов

На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7133 баллов Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (72 и 63 Вт*ч) Причины выбрать Asus ExpertBook B9 OLED (B9403) Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 0.99 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 311 x 215 x 15.7 мм Площадь 667 см2 669 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~85% Боковые рамки 5.3 мм 4.8 мм Цвета Черный Черный Материал - Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 99% - Максимальная яркость Gram 14 (2023) 350 нит ExpertBook B9 OLED (B9403) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки - 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 6 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 768 640 Блоки текстурирования (TMUs) 48 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20 Производительность GPU Gram 14 (2023) +20% 1.69 терафлопс ExpertBook B9 OLED (B9403) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.