Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 14 (2023) или Vivobook Go 14 – что лучше выбрать?

LG Gram 14 (2023) против ASUS Vivobook Go 14

58 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
45 из 100
ASUS Vivobook Go 14
LG Gram 14 (2023)
ASUS Vivobook Go 14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и ASUS Vivobook Go 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 135-184% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (0.99 и 1.38 кг)
  • На 177% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 4322 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (72 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
Vivobook Go 14

Корпус

Вес 0.99 кг 1.38 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 324.5 x 213.9 x 17.9 мм
Площадь 667 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~77.8%
Боковые рамки 5.3 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый, Серий
Материал - Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость
Gram 14 (2023) +40%
350 нит
Vivobook Go 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 230 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 4
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 14 (2023) +191%
10545
Vivobook Go 14
3621
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 14 (2023) +177%
11960
Vivobook Go 14
4322
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.49 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6 Гбит/с 5.5 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 128
Блоки текстурирования (TMUs) 48 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 4
Производительность GPU
Gram 14 (2023) +245%
1.69 терафлопс
Vivobook Go 14
0.49 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ
Частота 6000 МГц 5500 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivobook Go 15 OLED vs Vivobook Go 14
2. Aspire 3 (A315-24P) vs Vivobook Go 14
3. Vivobook Go 14 Flip vs Vivobook Go 14
4. Swift Go (SFG14-71) vs Vivobook Go 14
5. Gram 14 (2022) vs Gram 14 (2023)
6. Swift Go (SFG14-71) vs Gram 14 (2023)
7. XPS 13 9315 vs Gram 14 (2023)
8. Gram Style 14" (2023) vs Gram 14 (2023)
9. Gram Style 16" (2023) vs Gram 14 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS Vivobook Go 14 и LG Gram 14 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры