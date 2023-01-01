Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (0.99 и 1.56 кг)

Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (0.99 и 1.56 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (667 и 726 см2) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 12429 баллов

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 12429 баллов На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит

На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.56 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 667 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~84% Боковые рамки 5.3 мм 4.8 мм Цвета Черный Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Gram 14 (2023) 350 нит Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +71% 600 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 100 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - FLOPS 1.69 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40 Производительность GPU Gram 14 (2023) 1.69 терафлопс Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +280% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.