Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 14 (2023) или Zenbook 15 OLED (UM3504) – что лучше выбрать?

LG Gram 14 (2023) против Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)

58 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
53 из 100
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
LG Gram 14 (2023)
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.99 и 1.4 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 9623 баллов
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (72 и 67 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (667 и 804 см2)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
Zenbook 15 OLED (UM3504)

Корпус

Вес 0.99 кг 1.4 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм
Площадь 667 см2 804 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~83.5%
Боковые рамки 5.3 мм 4.7 мм
Цвета Черный Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость
Gram 14 (2023) +17%
350 нит
Zenbook 15 OLED (UM3504)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 230 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.55 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 384
Блоки текстурирования (TMUs) 48 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16
Производительность GPU
Gram 14 (2023) +16%
1.69 терафлопс
Zenbook 15 OLED (UM3504)
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram 14 (2023) и Style 14" (2023)
2. LG Gram 14 (2023) и Dell Latitude 5440
3. LG Gram 14 (2023) и HP Dragonfly Pro
4. LG Gram 14 (2023) и Acer Swift Go (SFG14-71)
5. LG Gram 14 (2023) и Gram 14 (2022)
6. Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
7. Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
8. Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и Apple MacBook Air (M2, 2022)
9. Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и Vivobook 15X OLED (K3504)
10. Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и 14X OLED (UX3404, 2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и LG Gram 14 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры