Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1080 2880 x 1620 Процессор Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 7 7735U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.99 и 1.4 кг)

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.99 и 1.4 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 9623 баллов

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 9623 баллов Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (72 и 67 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (72 и 67 Вт*ч) Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (667 и 804 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (667 и 804 см ) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.4 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм Площадь 667 см2 804 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~83.5% Боковые рамки 5.3 мм 4.7 мм Цвета Черный Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 99% - Максимальная яркость Gram 14 (2023) +17% 350 нит Zenbook 15 OLED (UM3504) 300 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 67 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon 660M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU - 1900 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 768 384 Блоки текстурирования (TMUs) 48 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16 Производительность GPU Gram 14 (2023) +16% 1.69 терафлопс Zenbook 15 OLED (UM3504) 1.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.