Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 14 (2023) или Inspiron 14 Plus 7420 – что лучше выбрать?

LG Gram 14 (2023) против Dell Inspiron 14 Plus 7420

56 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
59 из 100
Dell Inspiron 14 Plus 7420
LG Gram 14 (2023)
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 72 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и Dell Inspiron 14 Plus 7420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (0.99 и 1.68 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (72 и 54 Вт*ч)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (667 и 714 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • Видеокарта показывает в среднем на 134-182% больше FPS в играх
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 11868 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
Inspiron 14 Plus 7420

Корпус

Вес 0.99 кг 1.68 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
Площадь 667 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~79.6%
Боковые рамки 5.3 мм 6.3 мм
Цвета Черный Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 51.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1142:1
Цветовой охват sRGB - 99.3%
Охват Adobe RGB - 69.5%
Охват DCI-P3 - 68.8%
Время отклика - 28 мс
Максимальная яркость
Gram 14 (2023) +17%
350 нит
Inspiron 14 Plus 7420
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 230 граммов 496 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU - 1417 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40
Производительность GPU
Gram 14 (2023)
1.69 терафлопс
Inspiron 14 Plus 7420 +243%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Gram 14 (2023) против Macbook Air (M1, 2020)
2. Gram 14 (2023) против XPS 15 9520 (2022)
3. Gram 14 (2023) против MacBook Pro 13 (M2, 2022)
4. Gram 14 (2023) против Surface Laptop 5 13.5
5. Gram 14 (2023) против Gram 14 2-in-1 (2022)
6. Inspiron 14 Plus 7420 против XPS 13 9315
7. Inspiron 14 Plus 7420 против Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 14 Plus 7420 и LG Gram 14 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры