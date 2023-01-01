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LG Gram 14 (2023) против Dell Latitude 5440

56 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
53 из 100
Dell Latitude 5440
LG Gram 14 (2023)
Dell Latitude 5440
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Батарея 72 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и Dell Latitude 5440 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (0.99 и 1.39 кг)
  • На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11868 vs 6100 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (72 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Latitude 5440
  • Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
Latitude 5440

Корпус

Вес 0.99 кг 1.39 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 321.4 x 212 x 19.1 мм
Площадь 667 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~79.3%
Боковые рамки 5.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Gram 14 (2023)
350 нит
Latitude 5440 +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 60 / 65 / 100 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 230 граммов 380 / 430 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 14 (2023) +13%
1783
Latitude 5440
1574
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 14 (2023) +76%
10585
Latitude 5440
6015
Cinebench R23 (одноядерный)
Gram 14 (2023) +14%
1882
Latitude 5440
1644
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 14 (2023) +95%
11868
Latitude 5440
6100
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU - 1320 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16
Производительность GPU
Gram 14 (2023)
1.69 терафлопс
Latitude 5440 +60%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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