Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Существенно легче – весит на 1110 граммов меньше (0.99 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 1110 граммов меньше (0.99 и 2.1 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (667 и 903 см2) Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023) Видеокарта показывает в среднем на 433-591% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 433-591% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 12429 баллов

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 12429 баллов Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (88 и 72 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (88 и 72 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Имеет на 75% более четкий дисплей – 283 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 75% более четкий дисплей – 283 против 162 точек на дюйм (PPI) На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 2.1 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 354 x 255 x 18-22 мм Площадь 667 см2 903 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~82.2% Боковые рамки 5.3 мм 4.7 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Gram 14 (2023) 350 нит Aero 16 OLED (2023) +71% 600 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 88 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа, Сзади Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 105 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - FLOPS 1.69 терафлопс 15 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 768 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 48 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Gram 14 (2023) 1.69 терафлопс Aero 16 OLED (2023) +788% 15 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.