Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (0.99 и 1.6 кг)

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (0.99 и 1.6 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7.4 Вт*ч большей батареей (72 и 64.6 Вт*ч) Причины выбрать HP Dragonfly Pro Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 11868 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 11868 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.6 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 314.7 x 223 x 18.29 мм Площадь 667 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~81% Боковые рамки 5.3 мм 6.6 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 40.3 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1638:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 77.4% Охват DCI-P3 - 76.6% Время отклика - 50 мс Максимальная яркость Gram 14 (2023) 350 нит Dragonfly Pro +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 64.6 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов 278 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 2000 МГц Boost частота GPU - 2400 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 768 768 Блоки текстурирования (TMUs) 48 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Gram 14 (2023) 1.69 терафлопс Dragonfly Pro +118% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 80.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.