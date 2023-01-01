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LG Gram 14 (2023) против HP Dragonfly Pro

56 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
60 из 100
HP Dragonfly Pro
LG Gram 14 (2023)
HP Dragonfly Pro
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и HP Dragonfly Pro от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (0.99 и 1.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7.4 Вт*ч большей батареей (72 и 64.6 Вт*ч)
Причины выбрать HP Dragonfly Pro
  • Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 11868 баллов
  • Сенсорный экран
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
Dragonfly Pro

Корпус

Вес 0.99 кг 1.6 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 314.7 x 223 x 18.29 мм
Площадь 667 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~81%
Боковые рамки 5.3 мм 6.6 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 40.3 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1638:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 77.4%
Охват DCI-P3 - 76.6%
Время отклика - 50 мс
Максимальная яркость
Gram 14 (2023)
350 нит
Dragonfly Pro +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт
Вес зарядного устройства 230 граммов 278 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 27 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 14 (2023) +20%
1783
Dragonfly Pro
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 14 (2023) +14%
10585
Dragonfly Pro
9245
Cinebench R23 (одноядерный)
Gram 14 (2023) +21%
1882
Dragonfly Pro
1558
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 14 (2023)
11868
Dragonfly Pro +7%
12727
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU - 2400 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32
Производительность GPU
Gram 14 (2023)
1.69 терафлопс
Dragonfly Pro +118%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 80.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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