Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1200 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Touch) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) Процессор Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Легче – весит на 340 граммов меньше (0.99 и 1.33 кг)

Легче – весит на 340 граммов меньше (0.99 и 1.33 кг) Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (72 и 38 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (72 и 38 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Причины выбрать HP EliteBook 845 G10 Видеокарта показывает в среднем на 209-285% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 209-285% больше FPS в играх На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 11960 баллов

На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 11960 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.33 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 315.6 x 224 x 19.2 мм Площадь 667 см2 707 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~80.4% Боковые рамки 5.3 мм 7.1 мм Цвета Черный Серебристый Материал - Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Touch) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 99% - Максимальная яркость Gram 14 (2023) +40% 350 нит EliteBook 845 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 38 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 230 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon 780M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU - 2900 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 8.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR5 Скорость памяти 6 Гбит/с 5.6 Гбит/с Шейдерные блоки 768 768 Блоки текстурирования (TMUs) 48 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Gram 14 (2023) 1.69 терафлопс EliteBook 845 G10 +380% 8.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6000 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x1.5W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Опционально Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.