Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (0.99 и 1.51 кг)

Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (0.99 и 1.51 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7281 баллов

На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7281 баллов Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (72 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (72 и 51 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать HP Pavilion 14 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.51 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 322 x 211.8 x 19.9 мм Площадь 667 см2 682 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~83.3% Боковые рамки 5.3 мм 10.3 мм Цвета Черный Серебристый Материал - Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Охват DCI-P3 99% - Максимальная яркость Gram 14 (2023) +17% 350 нит Pavilion 14 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16 Производительность GPU Gram 14 (2023) 1.69 терафлопс Pavilion 14 (2023) +60% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.