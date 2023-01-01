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LG Gram 14 (2023) против HP Pavilion 14 (2023)

58 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
56 из 100
HP Pavilion 14 (2023)
LG Gram 14 (2023)
HP Pavilion 14 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и HP Pavilion 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (0.99 и 1.51 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7281 баллов
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (72 и 51 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
Pavilion 14 (2023)

Корпус

Вес 0.99 кг 1.51 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 322 x 211.8 x 19.9 мм
Площадь 667 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~83.3%
Боковые рамки 5.3 мм 10.3 мм
Цвета Черный Серебристый
Материал - Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый -
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость
Gram 14 (2023) +17%
350 нит
Pavilion 14 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 230 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU - 1320 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16
Производительность GPU
Gram 14 (2023)
1.69 терафлопс
Pavilion 14 (2023) +60%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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