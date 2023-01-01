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LG Gram 14 (2023) против Huawei MateBook D 14 2023

58 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
54 из 100
Huawei MateBook D 14 2023
LG Gram 14 (2023)
Huawei MateBook D 14 2023
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и Huawei MateBook D 14 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (0.99 и 1.39 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 10453 баллов
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (667 и 716 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
MateBook D 14 2023

Корпус

Вес 0.99 кг 1.39 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 314.5 x 227.79 x 15.9 мм
Площадь 667 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~79.3%
Боковые рамки 5.3 мм 6.5 мм
Цвета Черный Серебристый, Серый
Материал - Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость
Gram 14 (2023) +17%
350 нит
MateBook D 14 2023
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 230 граммов 180 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 6 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20
Производительность GPU
Gram 14 (2023) +20%
1.69 терафлопс
MateBook D 14 2023
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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