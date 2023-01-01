Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 2880 x 1800 3840 x 2400 Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (0.99 и 1.37 кг)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (0.99 и 1.37 кг) На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11868 vs 8942 баллов

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11868 vs 8942 баллов Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.37 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 315 x 214.4 x 14.9 мм Площадь 667 см2 675 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~84.2% Боковые рамки 5.3 мм 6.8 мм Цвета Черный Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 43.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 18050:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 97.1% Охват DCI-P3 - 99.6% Время отклика - 2 мс Максимальная яркость Gram 14 (2023) 350 нит Slim 9i Gen 7 (14”) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов 321 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6 Гбит/с 5.6 Гбит/с Шейдерные блоки 768 640 Блоки текстурирования (TMUs) 48 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20 Производительность GPU Gram 14 (2023) +20% 1.69 терафлопс Slim 9i Gen 7 (14”) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W, 2x3W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.2 мм Тачпад Размер - 13.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.