Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 14 (2023) или Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) – что лучше выбрать?

LG Gram 14 (2023) против Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)

56 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
66 из 100
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
LG Gram 14 (2023)
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор Intel Core i7 1360P
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (0.99 и 1.49 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (667 и 740 см2)
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 163-222% больше FPS в играх
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13810 vs 11868 баллов
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 208 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)

Корпус

Вес 0.99 кг 1.49 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 326 x 227 x 15.6 мм
Площадь 667 см2 740 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~82.4%
Боковые рамки 5.3 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 / 140 Вт
Вес зарядного устройства 230 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 70 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU - 1635 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40
Производительность GPU
Gram 14 (2023)
1.69 терафлопс
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +296%
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x1.5W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 14 (2021) против LG Gram 14 (2023)
2. Apple MacBook Air (M2, 2022) против LG Gram 14 (2023)
3. Dell XPS 13 9315 против LG Gram 14 (2023)
4. LG Gram 14 (2022) против Gram 14 (2023)
5. Microsoft Surface Laptop 5 15 против LG Gram 14 (2023)
6. Dell XPS 13 9315 против Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
7. Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
8. Dell XPS 15 9530 (2023) против Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) и LG Gram 14 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры