Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (0.99 и 1.49 кг)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (0.99 и 1.49 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (667 и 740 см2) Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 163-222% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 163-222% больше FPS в играх На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13810 vs 11868 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13810 vs 11868 баллов Имеет на 28% более четкий дисплей – 208 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.49 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 326 x 227 x 15.6 мм Площадь 667 см2 740 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~82.4% Боковые рамки 5.3 мм 6.8 мм Цвета Черный Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Gram 14 (2023) 350 нит Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 350 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 74 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 / 140 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 15 Вт 70 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1403 МГц Boost частота GPU - 1635 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40 Производительность GPU Gram 14 (2023) 1.69 терафлопс Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +296% 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.5W 4x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.