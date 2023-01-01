Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (0.99 и 1.65 кг)

Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (0.99 и 1.65 кг) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (667 и 732 см2) Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 199-272% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 199-272% больше FPS в играх На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19592 vs 11868 баллов

На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19592 vs 11868 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.65 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 327 x 224 x 17.9 мм Площадь 667 см2 732 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~87.9% Боковые рамки 5.3 мм 3.1 мм Цвета Черный Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 170° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) Диагональ 14 дюймов 14.9 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 - 100% Максимальная яркость Gram 14 (2023) 350 нит Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 / 140 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 80 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - FLOPS 1.69 терафлопс 7.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 96 бит Скорость памяти 6 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 48 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Gram 14 (2023) 1.69 терафлопс Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) +362% 7.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W, 2x1W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.