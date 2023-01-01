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LG Gram 14 (2023) против Lenovo ThinkPad T14 Gen 4

58 из 100
LG Gram 14 (2023)
VS
56 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4
LG Gram 14 (2023)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 72 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 14 (2023) и Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (0.99 и 1.21 кг)
  • Комплектуется на 32.7 Вт*ч большей батареей (72 и 39.3 Вт*ч)
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7343 баллов
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (667 и 721 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 4
  • Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 14 (2023)
vs
ThinkPad T14 Gen 4

Корпус

Вес 0.99 кг 1.21 кг
Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 317.7 x 226.9 x 17.9 мм
Площадь 667 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~78.8%
Боковые рамки 5.3 мм 8.1 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость
Gram 14 (2023)
350 нит
ThinkPad T14 Gen 4 +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 230 граммов 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU - 1320 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16
Производительность GPU
Gram 14 (2023)
1.69 терафлопс
ThinkPad T14 Gen 4 +60%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x16 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.1 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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