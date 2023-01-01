Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 72 Вт*ч - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Легче – весит на 220 граммов меньше (0.99 и 1.21 кг)

Легче – весит на 220 граммов меньше (0.99 и 1.21 кг) Комплектуется на 32.7 Вт*ч большей батареей (72 и 39.3 Вт*ч)

Комплектуется на 32.7 Вт*ч большей батареей (72 и 39.3 Вт*ч) На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7343 баллов

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11960 vs 7343 баллов Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (667 и 721 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.21 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 317.7 x 226.9 x 17.9 мм Площадь 667 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~78.8% Боковые рамки 5.3 мм 8.1 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 99% - Максимальная яркость Gram 14 (2023) 350 нит ThinkPad T14 Gen 4 +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов 300 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce MX550 4GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16 Производительность GPU Gram 14 (2023) 1.69 терафлопс ThinkPad T14 Gen 4 +60% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x16 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 6.1 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.