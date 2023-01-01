Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 14 (2023) Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (0.99 и 1.37 кг)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (0.99 и 1.37 кг) На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11868 vs 6925 баллов

На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11868 vs 6925 баллов Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (72 и 59 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (72 и 59 Вт*ч) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.37 кг Размеры 312 x 213.9 x 16.8 мм 304 x 218 x 17.36 мм Площадь 667 см2 663 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~77.4% Боковые рамки 5.3 мм 8.8 мм Цвета Черный Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Gram 14 (2023) +17% 350 нит Yoga 6 (13", Gen 7) 300 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 59 Вт*ч Время полной зарядки - 2:05 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 230 граммов 300 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1600 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 6 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 768 448 Блоки текстурирования (TMUs) 48 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 7 Производительность GPU Gram 14 (2023) +53% 1.69 терафлопс Yoga 6 (13", Gen 7) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.