Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i5 8210Y Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 15 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 139-189% больше FPS в играх

На 212% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4877 vs 1564 баллов

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.13 и 1.25 кг)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (80 и 50 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Причины выбрать Apple MacBook Air (2019) Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (644 и 799 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 1.25 кг Размеры 356.8 x 224 x 17.5 мм 304 x 212 x 15.6 мм Площадь 799 см2 644 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84% ~79.6% Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 41 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1238:1 Цветовой охват sRGB 99% 94.6% Охват Adobe RGB - 61.3% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Gram 15 (2021) 390 нит MacBook Air (2019) +3% 400 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 1.8 метров Вес зарядного устройства - 178 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 617 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR3 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.13 Гбит/с Шейдерные блоки 640 192 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 3 Производительность GPU Gram 15 (2021) +252% 1.41 терафлопс MacBook Air (2019) 0.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 2133 МГц Тип LPDDR4X LPDDR3 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 75.8 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.5 мм Тачпад Размер - 11.6 x 7.8 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.