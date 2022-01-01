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LG Gram 15 (2021) против Apple MacBook Pro 13 (2019)

49 из 100
LG Gram 15 (2021)
VS
47 из 100
Apple MacBook Pro 13 (2019)
LG Gram 15 (2021)
Apple MacBook Pro 13 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 15 (2021) и Apple MacBook Pro 13 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 15 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.13 и 1.37 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (80 и 58 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4877 vs 3876 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019)
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 28% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 390 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (646 и 799 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 15 (2021)
vs
MacBook Pro 13 (2019)

Корпус

Вес 1.13 кг 1.37 кг
Размеры 356.8 x 224 x 17.5 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм
Площадь 799 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84% ~79.4%
Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1524:1
Цветовой охват sRGB 99% 99.9%
Охват Adobe RGB - 78.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Gram 15 (2021)
390 нит
MacBook Pro 13 (2019) +28%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 12.96 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics 645
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.81 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 6
Производительность GPU
Gram 15 (2021) +74%
1.41 терафлопс
MacBook Pro 13 (2019)
0.81 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2133 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 79.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 0.7 мм
Тачпад
Размер - 13.4 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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