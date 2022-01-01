Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 15 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 149-203% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.13 и 1.83 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5899 vs 4877 баллов

Имеет на 57% более четкий дисплей – 221 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 28% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 390 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 1.83 кг Размеры 356.8 x 224 x 17.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 799 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84% ~81.8% Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1333:1 Цветовой охват sRGB 99% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Gram 15 (2021) 390 нит MacBook Pro 15 (2018) +28% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 369 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 630 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1000 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 192 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 3 Производительность GPU Gram 15 (2021) +271% 1.41 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 2400 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.7 мм Тачпад Размер - 16.0 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.