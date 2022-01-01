Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 15 (2021) или ZenBook 14 UX435 – что лучше выбрать?

LG Gram 15 (2021) против ASUS ZenBook 14 UX435

49 из 100
LG Gram 15 (2021)
VS
51 из 100
ASUS ZenBook 14 UX435
LG Gram 15 (2021)
ASUS ZenBook 14 UX435
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 15 (2021) и ASUS ZenBook 14 UX435 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 15 (2021)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.13 и 1.29 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана – 390 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (635 и 799 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 15 (2021)
vs
ZenBook 14 UX435

Корпус

Вес 1.13 кг 1.29 кг
Размеры 356.8 x 224 x 17.5 мм 319 x 199 x 16.9 мм
Площадь 799 см2 635 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84% ~85.1%
Боковые рамки 5.7 мм 4.6 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 897:1
Цветовой охват sRGB 99% 100%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Gram 15 (2021) +30%
390 нит
ZenBook 14 UX435
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.6 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Gram 15 (2021)
1.41 терафлопс
ZenBook 14 UX435 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 58 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram 15 (2021) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. LG Gram 15 (2021) vs Dell XPS 15 9510 (2021)
3. LG Gram 15 (2021) vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
4. LG Gram 15 (2021) vs Gram 17 (2021)
5. LG Gram 15 (2021) vs Microsoft Surface Laptop 3 15
6. ASUS ZenBook 14 UX435 vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. ASUS ZenBook 14 UX435 vs Apple MacBook Pro 14 (2021)
8. ASUS ZenBook 14 UX435 vs VivoBook S14 M433
9. ASUS ZenBook 14 UX435 vs VivoBook 14 X413 (K413)
10. ASUS ZenBook 14 UX435 vs ZenBook 14 UM425

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook 14 UX435 и LG Gram 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры