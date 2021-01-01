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LG Gram 15 (2021) против Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)

56 из 100
LG Gram 15 (2021)
VS
68 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16
LG Gram 15 (2021)
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 15 (2021) и Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 870 граммов меньше (1.13 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (80 и 71 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (799 и 897 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 362-494% больше FPS в играх
  • На 110% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10234 vs 4877 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 15 (2021)
vs
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)

Корпус

Вес 1.13 кг 2 кг
Размеры 356.8 x 224 x 17.5 мм 356 x 252 x 16.3-19.9 мм
Площадь 799 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.3% ~82.7%
Боковые рамки 10.4 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 48.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB 99% 100%
Охват Adobe RGB - 77.4%
Охват DCI-P3 - 76.4%
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Gram 15 (2021)
390 нит
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +3%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 924 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 75 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1050 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1402 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 10.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Gram 15 (2021)
1.41 терафлопс
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +659%
10.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 74.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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