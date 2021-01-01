Gram 15 (2021) или ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 15 (2021) Существенно легче – весит на 870 граммов меньше (1.13 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (80 и 71 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (799 и 897 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 362-494% больше FPS в играх

На 110% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10234 vs 4877 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 2 кг Размеры 356.8 x 224 x 17.5 мм 356 x 252 x 16.3-19.9 мм Площадь 799 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.3% ~82.7% Боковые рамки 10.4 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 48.1 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB 99% 100% Охват Adobe RGB - 77.4% Охват DCI-P3 - 76.4% Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Gram 15 (2021) 390 нит ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +3% 400 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 71 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 924 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 75 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1050 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1402 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 10.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 640 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Gram 15 (2021) 1.41 терафлопс ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +659% 10.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 74.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.