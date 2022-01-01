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LG Gram 15 (2022) против Acer Swift 5 (SF514-56)

55 из 100
LG Gram 15 (2022)
VS
56 из 100
Acer Swift 5 (SF514-56)
LG Gram 15 (2022)
Acer Swift 5 (SF514-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 15 (2022) и Acer Swift 5 (SF514-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 15 (2022)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 210 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (661 и 794 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 15 (2022)
vs
Swift 5 (SF514-56)

Корпус

Вес 1.14 кг 1.2 кг
Размеры 356.1 x 222.9 x 17.4 мм 309.8 x 213.3 x 14.9 мм
Площадь 794 см2 661 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~81.7%
Боковые рамки 10.1 мм 0 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 210 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Gram 15 (2022)
300 нит
Swift 5 (SF514-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 24
Производительность GPU
Gram 15 (2022)
1.69 терафлопс
Swift 5 (SF514-56)
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.1 x 6.9 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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