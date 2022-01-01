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LG Gram 15 (2022) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

56 из 100
LG Gram 15 (2022)
VS
63 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
LG Gram 15 (2022)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 15 (2022) и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 15 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.14 и 1.4 кг)
  • Комплектуется на 21.8 Вт*ч большей батареей (80 и 58.2 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9592 vs 8348 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (646 и 794 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 15 (2022)
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.14 кг 1.4 кг
Размеры 356.1 x 222.9 x 17.4 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 794 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~79.4%
Боковые рамки 10.1 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1658:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 87.9%
Охват DCI-P3 - 98.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Gram 15 (2022)
300 нит
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 67 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU - 1456 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32
Производительность GPU
Gram 15 (2022)
1.69 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +78%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.1 x 6.9 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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