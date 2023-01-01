Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 15 (2023) или Aspire 3 (A315-59) – что лучше выбрать?

LG Gram 15 (2023) против Acer Aspire 3 (A315-59)

56 из 100
LG Gram 15 (2023)
VS
46 из 100
Acer Aspire 3 (A315-59)
LG Gram 15 (2023)
Acer Aspire 3 (A315-59)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 15 (2023) и Acer Aspire 3 (A315-59) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 15 (2023)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.14 и 1.78 кг)
  • На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11982 vs 5735 баллов
  • Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (80 и 43 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (794 и 876 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-59)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 15 (2023)
vs
Aspire 3 (A315-59)

Корпус

Вес 1.14 кг 1.78 кг
Размеры 356.1 x 222.9 x 17.4 мм 362.9 x 241.3 x 19.9 мм
Площадь 794 см2 876 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~76.6%
Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1620:1
Цветовой охват sRGB 100% 56%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость
Gram 15 (2023) +17%
350 нит
Aspire 3 (A315-59)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 6 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 512
Блоки текстурирования (TMUs) 48 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16
Производительность GPU
Gram 15 (2023) +18%
1.69 терафлопс
Aspire 3 (A315-59)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram 15 (2023) vs Dell XPS 13 Plus 9320
2. LG Gram 15 (2023) vs Gram 14 (2023)
3. LG Gram 15 (2023) vs Dell XPS 15 9520 (2022)
4. LG Gram 15 (2023) vs Gram 16 (2023)
5. LG Gram 15 (2023) vs Gram 17 (2023)
6. Acer Aspire 3 (A315-59) vs Aspire 3 (A315-24P)
7. Acer Aspire 3 (A315-59) vs Aspire 5 (A515-57)
8. Acer Aspire 3 (A315-59) vs Swift 1 (SF114-34)
9. Acer Aspire 3 (A315-59) vs Samsung Galaxy Book 3
10. Acer Aspire 3 (A315-59) vs Aspire 7 (A715-51G)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 3 (A315-59) и LG Gram 15 (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры