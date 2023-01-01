Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 2560 x 1440 Процессор Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 15 (2023) Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.14 и 1.6 кг)

Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.14 и 1.6 кг) На 177% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11982 vs 4333 баллов

На 177% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11982 vs 4333 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (80 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (80 и 50 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (794 и 870 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.14 кг 1.6 кг Размеры 356.1 x 222.9 x 17.4 мм 362.9 x 239.6 x 17.9 мм Площадь 794 см2 870 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~77.2% Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серый Серый Материал - Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Gram 15 (2023) +40% 350 нит Aspire 5 (A515-48) 250 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 285 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU - 2200 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 6 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 768 448 Блоки текстурирования (TMUs) 48 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 4 Производительность GPU Gram 15 (2023) +18% 1.69 терафлопс Aspire 5 (A515-48) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.