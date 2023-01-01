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LG Gram 15 (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

54 из 100
LG Gram 15 (2023)
VS
71 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
LG Gram 15 (2023)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 15 (2023) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 15 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.14 и 2.1 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (794 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 114-156% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (100 и 80 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 15 (2023)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 1.14 кг 2.1 кг
Размеры 356.1 x 222.9 x 17.4 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 794 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~86.2%
Боковые рамки 5.4 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость
Gram 15 (2023)
350 нит
MacBook Pro 16 (2021) +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 285 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (8P + 2E)
Потоков 16 10
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 64
Производительность GPU
Gram 15 (2023)
1.69 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021) +208%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 6000 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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