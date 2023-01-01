LG Gram 15 (2023) против Dell XPS 17 9720 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 15 (2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 1070 граммов меньше (1.14 и 2.21 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (794 и 929 см2)
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (97 и 80 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.14 кг
|2.21 кг
|Размеры
|356.1 x 222.9 x 17.4 мм
|374.4 x 248 x 19.5 мм
|Площадь
|794 см2
|929 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.5%
|~90.3%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|4.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|47.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|130 Вт
|Вес зарядного устройства
|285 граммов
|508 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 15 (2023) +4%
1732
1659
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 15 (2023) +4%
10927
10526
Cinebench R23 (одноядерный)
1689
1739
Cinebench R23 (многоядерный)
12145
12559
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|6 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC711-CG
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|2x2.5W, 2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|-
|79.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|14.9 x 8.9 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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